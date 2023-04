Qualifying LIVE: Wer schnappt sich die Pole?

Weltmeister Francesco Bagnaia hat in souveräner Manier den Saisonauftakt der MotoGP-WM in Portimao gewonnen. Der Sprint-Sieger vom Samstag war auch beim Grand Prix am Sonntag in Portugal auf seiner Ducati nicht zu schlagen und siegte vor dem Spanier Maverick Vinales (Aprilia) und Marco Bezzecchi (Ducati) aus Italien. Schafft es Bagnaia erneut ein perfektes Wochenende beim GP von Argentinien abzuliefern? ...