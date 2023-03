Produkte im Oster-Outfit teils „deutlich teurer“

In den Wochen vor Ostern türmen sich in den Supermärkten die Aufsteller mit Oster-Produkten - vom aufwändig verpackten Osterei bis zur Schoko-Banane in Häschen-Form. Die Konsumentenplattform foodwatch hat jetzt in einer aufwendigen Recherche die Osterprodukte mit den alltäglichen Schokoladeprodukten verglichen.