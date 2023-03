Briten vertrauen der EU mehr als eigener Regierung

In Schottland ist die Enttäuschung sogar noch größer

In Schottland, wo die Regierungspartei SNP die Unabhängigkeit und eine Rückkehr in die Staatengemeinschaft anstrebt, waren 59 Prozent der Menschen enttäuscht über den Brexit und damit mehr als in den anderen drei Landesteilen. Zutrauen zur EU haben dort 50 Prozent. Nur in Spanien mit 52 Prozent gebe es bei den untersuchten Staaten einen höheren Wert, teilte das Policy Institute weiter mit.