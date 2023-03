Führerschein war nach „zwei Bier“ futsch

Im Zuge der Geschwindigkeitsmessungen konnte ein 35-jähriger Salzburger in den Morgenstunden aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in der Innsbrucker Bundesstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts fahrend angehalten werden. Dieser erreichte beim darauffolgenden geeichten Alkomattest einen Messwert von 0,92 Promille. Dem Lenker wurden an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker gab an, zuvor im Gasthaus gewesen zu sein und zwei Bier getrunken zu haben. Er wird nun bei der zuständige Behörde angezeigt.