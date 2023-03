Pferd kollidierte in Nußdorf mit Pkw

In Nußdorf am Haunsberg (Flachgau) ist am Mittwoch ein Pferd mit einem Pkw kollidiert. Wie die leichtverletzte, 19-jährige Autolenkerin aus dem Flachgau der Polizei schilderte, waren ihr zwei Pferde entgegengekommen, als sie gegen 13.00 Uhr auf der B156 in Richtung Kreisverkehr Weitwörth abgefahren ist. Eines der beiden Tiere lief frontal in ihr Auto, wurde über den Wagen geschleudert und rannte trotz Verletzungen weiter.