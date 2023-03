„Du musst dich gegen Männer durchsetzen können“

Nach geschaffter Ausbildung war der Stolz riesig - das war auch bei Karola Haslinger so. Und ihrem Umfeld. Die 21-jährige Saalfeldenerin trat in die Fußstapfen des Papas, der ebenfalls bei der Militärmusik aufgeigt. „Der Papa war selbst einer der größten Kritiker, hat gefragt, was ich als Frau beim Heer will. Heute ist er richtig stolz“, grinst die Klarinettenspielerin, Gefreite im Dienstgrad.