Freud-Uni: Medizinstudium für Deutsche käuflich

Uni wurde Lizenz für das Masterstudium in Medizin entzogen

Mehr noch: Die Agentur Medistart wirbt ungeniert mit dieser Praxis. Studenten aus dem Nachbarland können - auch wenn sie die Aufnahmekriterien für Hochschulen („numerus clausus“) nicht erfüllen - in den SFU-Hörsälen im Wiener Prater Platz nehmen. Diesen Dienst lässt sich Medistart fürstlich abgelten. Die angehenden Ärzte müssen ein Honorar von bis zu 25.000 Euro hinlegen. Zusätzlich zur hohen Studiengebühr, die nach der Aufnahme anfällt. Die Sache ist deshalb brisant, weil der SFU, wie berichtet, die Lizenz für das Masterstudium in Medizin entzogen wurde.