Fund in Kleingarten führte zu Sprengstoffeinsatz

Der Fund einer 42-Jährigen, den sie in ihrem neu gepachteten Kleingarten machte, hat am Samstagnachmittag in Wien-Floridsdorf einen Sprengstoffeinsatz ausgelöst. Die Frau bemerkte den verdächtigen Gegenstand, der einer Handgranate sehr ähnelte, gegen 14.30 Uhr und reagierte goldrichtig.