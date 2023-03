Treibstoffdieben wurde der Hahn abgedreht

Also habe dieser eingewilligt und ihm bei den Straftaten geholfen. „Ich wollte ihn nicht als Freund verlieren“, erklärt der nun wegen Mittäterschaft angeklagte 22-jährige Zivildiener seinen Beweggrund. „Ich wusste aber nicht, dass er den Treibstoff auch weiterverkauft“, ergänzt der junge Mann. Mit der Abzapfaktion begonnen haben die Angeklagten im Oktober letzten Jahres. Innerhalb von sechs Monaten suchten sie 17 Mal die Fuhrparks zweier Unternehmen in Lauterach auf, um die Tanks der dort abgestellten Lkw zu leeren. „Wir hatten zehn Kanister dabei. Manchmal fuhren wir auch zwei Mal am gleichen Tag hin“, erzählt der Erstangeklagte im Prozess.