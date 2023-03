Stadtrat-Firma erhielt Versicherungsvollmacht

Versicherungsprämie schnellt in die Höhe

Ob Gemeindegebäude, Schule, Kindergarten, Bücherei, Parks und vieles mehr - es gibt vieles, wofür eine Kommune eine Versicherung haben sollte. Und das summiert sich: Laut Rechnungsabschluss hat die Versicherungsprämie für 2022 in Korneuburg in Summe 186.000 Euro betragen. Ein Jahr zuvor waren es noch 166.000 Euro - also um 20.000 Euro weniger. „Jetzt stellt sich die Frage, warum das derart teurer geworden ist, ob jetzt plötzlich mehr Versicherungen laufen oder warum die Steuerzahler nun mehr Geld auf den Tisch legen müssen“, sagt SPÖ-Stadtrat und Bezirksvorsitzender Martin Peterl.