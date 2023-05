Genuss-Gutscheine für Pizzeria „Mio“ zu gewinnen!

Im beliebten Donauzentrum im 22. Wiener Gemeindebezirk befindet sich seit Ende letzten Jahres ein Paradies für Pizzaliebhaber. Das „Mio“-Küchenpersonal und Pizzaiolo Pasquale Arino, der in den 90er Jahren sogar zum Pizza-Weltmeister gekürt wurde, stammen allesamt von jenem Ort, in dem die Pizza ihren Ursprung fand - Neapel. Das merken die Gäste vor allem am Geschmack der runden Teiglinge. Sieht man sich die Reaktionen in den sozialen Medien an, so wird auch in den nächsten Wochen und Monaten der Pizzaofen wohl nicht mehr so schnell ruhen.