Rabiate Gattin ließ Ärger an ihrem Mann aus

Angeklagte biss ihren Mann in die Hand

Doch worum geht es in der Anklage: Die Staatsanwaltschaft Feldkirch wirft der 50-jährigen Frau Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung vor. Das Opfer ist ihr Gatte. Im Zuge eines Streits zwischen den Eheleuten, soll die Produktionsmitarbeiterin beim Gerangel den ihr Angetrauten so fest am Unterarm gepackt und gehalten haben, dass dieser ein Hämatom erlitt.