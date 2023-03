Pleitegeier schlägt bei Vorarlbergern zu

Sie rechnet damit, dass sich die finanzielle Lage für viele Vorarlberger in den nächsten Monaten kaum bis gar nicht entspannen wird - entsprechend werde die Zahl der Privatkonkurse steigen. Abhängig sei diese Entwicklung naturgemäß aber auch davon, ob und in welchem Ausmaß den Bürgern finanziell unter die Arme gegriffen wird - etwa in Form von Energiekostenzuschüssen und Ähnlichem.