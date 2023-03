Unser Traum von Hawaii

Oahu – Der Versammlungsplatz

Die am „dichtesten“ besiedelte Insel ist Oahu mit der Hauptstadt Honolulu, bekannt für den Surferstrand Waikiki Beach. Wolkenkratzer bilden die typische Downtown einer US-Großstadt. Den besten Blick gibt es vom Diamond Head, einem erloschenen Vulkankrater. Der Aufstieg erfolgt zu Fuß, lohnt sich aber allemal. Geschichte wird in Pearl Harbor lebendig, wo das vom österreichischen Emigranten Alfred Preis geplante USS-Arizona-Denkmal an den japanischen Angriff erinnert.