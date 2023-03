Mit der „Krone“ um -30% zur Banksy-Ausstellung

Weltberühmt und doch ein Mysterium

So gut wie jede:r kennt seine Werke, aber seine Identität bleibt verborgen: Der aus Bristol (England) stammende Banksy gilt als angesagtester, aber eben unbekannter Street-Art-Superstar. Mit seinen Kunstwerken, die er an Fassaden, Gegenständen, öffentlichen Plätzen und sogar in U-Bahnen hinterlässt, will er mal ironische, mal politische, aber stets poetische Statements setzen. Seit 1997 verbreitet Banksy in Guerilla-Art seine Kunstwerke auf den Straßen der Welt und macht auf sich aufmerksam.