Kowall will SPÖ-Chef werden ++ Willow Project

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Der Kampf um die SPÖ-Führung geht eine Runde weiter. Der 40-jährige Nikolaus Kowall, derzeit stellvertretender Vorsitzender der SPÖ Alsergrund, kündigte seine Kandidatur an. Er halte die beiden bisherigen Kandidaten Rendi-Wagner und Doskozil für ungeeignet, „das zu tun, was gerade am wichtigsten für Österreich ist: dem rechten Populismus Einhalt gebieten“. Kowall ist in der SPÖ in Stadt und Bund als interner Kritiker wohlbekannt, wofür er gerne als „Parteirebell“ bezeichnet wird.