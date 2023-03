Fette Beute: Goldbarren, Silberbarren und Münzen

Einbruch in Villach: Täter konnten flüchten

Als eine Zeugin drei dunkel gekleidete Personen am Montagabend dabei beobachtete, wie sie die Fenster zu einem Lebensmittelgeschäft in Villach einschlugen, alarmierte sie die Polizei. „Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, aber die Täter konnten trotzdem entkommen“, erklärt die Polizei. „Aufgrund der Dunkelheit konnte die Zeugin die Personen nicht genauer beschreiben.“ Die Diebe hatten in dem Lebensmittelgeschäft einen Standtresor aufgebrochen - die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.