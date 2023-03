Lungau Big Band: Seit 40 Jahren Jazz auf der Bühne

Was am 18. Juni 1983 mit einem Premierenkonzert auf Burg Mauterndorf seinen Anfang nahm, ist über die Jahrzehnte zum erfolgreichsten Jazzorchester Österreichs gewachsen. Die Lungau Big Band startet diese Woche in ihr rasantes „Best of 40 Years“-Programm. Swing, Soul und vor allem viel Jazz bringt die Formation auch heute noch auf die Bühne.