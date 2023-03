Halteverbote in Stammersdorf endlich abgedeckt

Der Heurigenexpress in Stammersdorf war leider nicht von Erfolg geprägt. Daher wurden die regulären Fahrten mit Frühjahr 2022 eingestellt. Die Halteverbotstafeln an den Stationen blieben jedoch bestehen. Sehr zum Ärger der dort ansässigen Wirte. Kritik an der MA28 kam damals von Bezirksrat Gerhard Doppler und seinem Vorgänger Hans Jörg Schimanek.