Der Rhythmus, das Fließende und das Lebendige

Richtungswechsel in der Karriere

Einige Monate nach seinem 40. Geburtstag, den der gebürtige Salzburger Ende Mai feiern wird, ist für den Star der Szene Schluss mit seiner schweißtreibenden Hochleistungskunst. Doch was er preisgibt: Er wird weiter spielend unterrichten, Angebote für Kinder machen, selbst musizieren. Aber er wird dem Konzertbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht mehr von Stadt zu Stadt reisen. Vielleicht sucht er künftig das Lebendige mehr in der Familie.