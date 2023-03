Mobile Mini-Baustelle ködert Lehrlinge von morgen

Zwei Meter und neunzig Zentimeter breit. Fünf Meter und achtzig Zentimeter lang. Sieben Tonnen schwer. Das sind die Maße eines Projekts, das in Schülern des Polytechnikums Tamsweg die Liebe zum Handwerk wecken und ihnen bei der Berufsfindung helfen soll. Die Idee: Die Jugendlichen bauen ein Häuschen. Von der Planung über die Maurer- und Holzarbeiten bis hin zur Innenausstattung machen sie alles selbst. Jeden Montag werden sie von einem Kleinbus geholt und zum jeweiligen Betrieb gebracht, wo in Kleingruppen gewerkt wird. Die Maße des Hauses sind kein Zufall. Die Baustelle kann so per Lkw von einer Firma zur nächsten gefahren werden.