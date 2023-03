Versorgungskollaps von Schwerverletzten droht

In Österreichs Spitälern droht ein Kollaps bei der Versorgung von Schwerverletzten. Es bestehe ein enormer Mangel an Fachärzten, zudem wurden in den Spitälern Bettenkapazitäten stark reduziert. Davor warnt die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU) am Freitag in einer Aussendung.