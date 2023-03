Festnahme nach Diebstahl an Verstorbenem

Weil Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Obduktion angeordnet. Nach Videosichtungen ergaben weiterführende polizeiliche Ermittlungen einen Anfangsverdacht in Hinblick auf Unterlassung der Hilfeleistung. Eine damals unbekannte Person in unmittelbarem Nahbereich machte sich augenscheinlich mehrmals an der Kleidung der hilflosen Person zu schaffen.