Genuss-Kurzurlaub am Freigut Thallern zu gewinnen!

Damit sich auch unsere Krone-LeserInnen von der wunderbaren Stimmung am Freigut Thallern überzeugen können, verlosen wir an unsere Abonnenten des „Krone kocht“-Newsletters einen dreitägigen Kurzurlaub in der Suite für 2 Personen im Wert von über 800 Euro. Zusätzlich dürfen sich die Gewinner über eine exklusive Weinverkostung inkl. Käseplatte in der urigen Vinothek und einem „Thallern“-Paket für zu Hause freuen. Sie möchten sich diese Chance nicht entgehen lassen? Melden Sie sich einfach für unseren „Krone kocht“-Newsletter an und mit etwas Glück erwartet Sie ein tolles Übernachtungspaket in der Suite am Freigut Thallern. Teilnahmeschluss ist der 20. April 2023, die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.