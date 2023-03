Autolenker rammte beim Ausparken Fußgängerin (76)

Eine 76-jährige Einheimische wollte am Dienstag um 15.30 Uhr die Gemeindestraße am Stadtplatz in Altheim überqueren. Zur gleichen Zeit parkte ein 56-Jähriger aus Altheim seinen Pkw vom dortigen Parkplatz rückwärts aus und übersah dabei die gerade hinter seinen Wagen gehende Fußgängerin.