SPÖ wird um Mitgliederentscheid nicht herumkommen

Was sagt Luger zum „Bewerbungsschreiben“ Doskozils, mit dem er Rendi-Wagner den Parteivorsitz nun auch ganz offiziell streitig macht? „Das ist ein Schachzug in der Diskussion, um den Parteitag zu verhindern. Ich glaube aber, dass es für alle Entscheidungsträger schwierig sein wird, einen Mitgliederentscheid abzulehnen, ganz besonders aus Oberösterreich.“ Denn zum Beispiel er, Luger, war der erste Bezirksparteivorsitzende und Spitzenkandidat in der SPÖ, der durch Mitgliederwahl gekürt worden ist. Der zweite war der Michael Lindner an der Spitze der Landes-SPÖ. „Wir waren eigentlich Pioniere“, sagt Luger. Und das nicht nur bei Personalentscheidungen: „Wir haben in Linz auch für die SPÖ ganz knifflige Fragen zu Themen gestellt, zum Beispiel Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder so.“