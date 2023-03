Rauch: Sind bei Pflege auf Rumäninnen „angewiesen“

Die Aufnahme würde „die Rahmenbedingungen für grenzüberschreitend arbeitende Fachkräfte generell verbessern“, besonders für die 24-Stunden-Betreuerinnen und -Betreuer, so Rauch nach Beratungen mit seinem rumänischen Amtskollegen Marius Budai am Dienstag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.