„Zwei Teams kämpfen und am Ende gewinnt Salzburg“

Dieses bediente Quartett stieg auch am Montag nicht in den Bus nach Szekesfehervar. Einzig Meyer könnte noch nachreisen. Dafür mit: Klausi Heigl und Maier. Für Viertelfinaltreff vier, in dem Salzburg bereits den ersten Matchpuck hat. „Gerade deshalb werden die Ungarn noch einmal alles raushauen, was geht“, weiß Defender Paul Stapelfeldt, „es wird von der ersten Sekunde an wieder ein harter Fight.“ Wie am Sonntag, als Hochkofler erst in Overtime-Minute 16 das 2:1 und so Seriensieg drei einfror.