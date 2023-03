Mordverdacht bei Graz ++ Europa rüstet auf

In der Nacht auf Sonntag gab ein 30-jähriger Mann aus Raaba im Bezirk Graz-Umgebung an, seine Lebensgefährtin tot aufgefunden zu haben. Die Leiche wies mehrere Verletzungen auf. Aufgrund des vorliegenden Ergebnisses der Obduktion ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Lebensgefährten an. Bei seiner Vernehmung gab der Mann an, dass er mit seiner Lebensgefährtin eine große Menge an alkoholischen Getränken konsumiert habe.