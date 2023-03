Diebstahlserie in Wien: Reinigungskraft in Haft

Festnahme in Wien-Penzing am Samstag: Eine Frau steht im Verdacht, während ihrer Tätigkeit als Reinigungskraft in mehreren Eigenheimen Wertgegenstände und Schmuck gestohlen zu haben. Die Wiener Polizei hat nun ein Fahndungsbild der 31-jährigen Rumänin veröffentlicht, um mögliche weitere Opfer, die die Tatverdächtige angestellt haben und denen auch Wertgegenstände fehlen, zu finden.