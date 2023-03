Oberösterreich zieht sich Boden unter Füßen weg

Im SPÖ-Landtagsklub sind sich Fraktionschefin Sabine Engleitner-Neu und Raumordnungssprecherin Heidi Strauss einig, dass sparsamer Bodenverbrauch notwendig ist: „Es geht um Verantwortung. Für die Umwelt und die nächste Generation. Natürlich bedeutet das im Einzelfall oft Grenzen zu setzen und Projekte auf der grünen Wiese kritisch zu hinterfragen. Hier besteht in Oberösterreich jedenfalls Aufholbedarf - allein wenn man an Bodenvernichtungsprojekte wie in Ohlsdorf Ehrenfeld 2 denkt“. Sie haben den Bodenverbrauch in einer Landtagsanfrage an Raumordnungsreferent Markus Achleitner (ÖVP) wieder einmal thematisiert.