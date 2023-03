So verlief der Demo-Großkampftag in Innsbruck

Während die Teilnehmer der Versammlungen „Marsch fürs Leben: Für ein Tirol ohne Abtreibung“ und „Pro Choice - für ein Recht auf Selbstbestimmung“ für bzw. gegen Abtreibungen demonstrierten, präsentierte das „Team Tirol“ auf seiner Kundgebung eine Vielzahl an Forderungen: So sage man unter anderem nein zu Kindesmissbrauch, EU-Sanktionen und Kriegserklärung. Die etwa 170 Teilnehmer trafen sich um 14 Uhr am Boznerplatz und marschierten nach mehreren Reden rund 1,5 Stunden durch die Stadt, ehe sie wieder dort eintrafen.