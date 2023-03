Radlerin (80) stürzte: Polizei sucht Taxler

Die Salzburger Polizei sucht einen Taxilenker, der am Freitag einen Verkehrsunfall verursacht haben soll: Der Berufskraftfahrer soll am Franz-Josef-Kai in Salzburg eine Radfahrerin (80) beim Vorbeifahren gestreift haben. Dadurch stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen zu.