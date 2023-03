Respektvolles Miteinander gegen Gewalt und Krawall

Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer setzt im Auftrag von Landeshauptmann Thomas Stelzer eine Reihe von Jugend-Integrationsmaßnahmen, die das Miteinander in Oberösterreich fördern sollen und sich vor allem an Jugendliche mit Migrationshintergrund richten. Ein regionaler Schwerpunkt wird auf den Zentralraum und jenen Orten gelegt, wo es vermehrt Probleme mit Jugendlichen und Krawallmachern gibt. Die geplanten Maßnahmen wurden unter Einbeziehung von Experten wie Polizei (Jugendkontaktbeamte), Sozialarbeitern, etc. entwickelt und schlagen eine Brücke zwischen Integrations- und Jugendressort.