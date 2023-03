Diebe ließen in St. Johann Fahrräder verschwinden

Wie die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung mitteilte, sollen die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugeschlagen haben. Dabei beschränkten sie sich nicht auf ein „Einsatzgebiet“: An unterschiedlichen Orten in der Gemeinde ließen die Unbekannten Fahrräder mitgehen, insgesamt waren es sechs Stück, die den Besitzern am nächsten Morgen fehlten.