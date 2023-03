Rauf auf den Sattel und rein ins Radvergnügen!

Neu: Bahntrassenradweg in Bad Tatzmannsdorf

Ob bei der „Masters of Dirt - Big Air Show“ in Podersdorf am See, dem gemütlichen Biken in Rohrbach im Naturpark Rosalia-Kogelberg, dem Anradeln auf dem neuen Bahntrassenradweg in Bad Tatzmannsdorf oder den Burgenland-Trails in Lockenhaus und am Geschriebenstein - die drei Tourismusverbände haben ein Paket für alle Altersgruppen geschnürt. Und keine Sorge, Kulinarik und Unterhaltung bleiben natürlich nicht auf der Strecke. Im Naturpark Rosalia-Kogelberg kann die ganze Familie gemütlich auf einer 6,5 km langen Strecke rund um die Teichwiesen radeln - samt Rätselrallye. Das bunte Nachmittagsprogramm mit Sunny Bunny aus der Sonnentherme sowie Burgmaus Forfel und Hexe Griselda von „Forchtenstein Fantastisch“ sollten sich die Jüngsten nicht entgehen lassen. Wissenswert: Die Werkstatt Natur präsentiert eine mobile Waldschule.