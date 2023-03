Kompetenz-Wirrwarr erschwert die Planungen

In Sachen Umsetzung - das Land hatte 100 Prozent, die beiden Gemeinden 80 Prozent der Empfehlungen des Rechnungshofs realisiert - hatten sich die Verantwortlichen durchaus eine gute Note verdient. Und so gab es am Freitag vor allem für die Zuständigen der Landes auch ein Lob, als Rechnungshofdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr die Ergebnisse der zweiten Prüfung präsentierte. So sprach die Juristin etwa von „maßgeblichen Verbesserungen im Bereich der Organisation und der Qualitätssicherung“.