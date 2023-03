Gamon verärgert über Wallner-Aussage

Bessere Bedingungen in anderen Bundesländer

Kostenfreie Kinderbetreuung sei alles andere als realitätsfern, wie andere Bundesländer zeigen. Dort sei es für Frauen keine Kostenfrage, ob es sich auszahlt, wieder arbeiten zu gehen. „In Vorarlberg hingegen müssen Familien so hohe Kosten in Kauf nehmen, wie sonst fast nirgends. Dabei wollen und müssen sie oft auch arbeiten gehen, um finanziell Verantwortung für sich und ihre Familien zu übernehmen. Das ist die Realität!“