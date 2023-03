Haftstrafen für Fahrraddiebe

Einige Fallstricke

Doch die Täter sind leichtsinnig, arbeiten zum Teil ohne Handschuhe, lassen Kippenreste und eine leergetrunkene Bierflasche mit ihrer DNA zurück. Doch das ist nur ein Puzzlestück, das die Diebe später überführen soll. Ein weiterer Fallstrick ist ein Chip an einem der gestohlenen E-Bikes. So wird die Bande schließlich Anfang Februar im Zuge einer Verkehrskontrolle in Linz geschnappt. Das Diebesgut bei einem Komplizen in Tschechien sichergestellt.