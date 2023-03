Box-Gala am 11. März ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM

Das wird ein Leckerbissen für Box-Fans: Wir streamen am kommenden Samstag, 11. März, ab 19.30 Uhr die Box-Gala in Baden in der Schweiz. Mit Michaela Kotaskova, Seun Salami und Mobin Kahraze sind drei Österreicher mit von der Partie. Besonderes Zuckerl für die Box-Freunde: Marcos Nader wird als Co-Kommentator fungieren.