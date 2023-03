Versuchte Sex-Erpressung via Instagram

Kontaktabbruch statt Bezahlung

Kurz darauf folgte auch schon eine erneute Kontaktaufnahme, diesmal weniger freundlich: Sollte der 23-Jährige nicht 500 Dollar via PayPal bezahlen, so werde eine Sequenz aus dem Sex-Video an die Kontakte des Mannes geschickt. Der Oberländer ließ sich nicht irritieren und brach den Kontakt ab.