192 Laster aus dem Verkehr gefischt

Die Asfinag hat im vergangenen Jahr auf Vorarlbergs Straßen 192 Laster an der Weiterfahrt gehindert. Grund: Die Brummis waren in einem derart mangelhaften Zustand, dass „Gefahr in Verzug“ herrschte. Bei 154 Gefährten wurden immerhin Mängel registriert, die zwar behoben werden mussten - eine Weiterfahrt wurde aber nicht an Ort und Stelle untersagt.