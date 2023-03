Wien: 150 weitere Rot-Abbiege-Ampeln für Radler

Rechts-Abbiege-Ampeln vor allem bei Radverkehrsanlagen

„Wir fördern das Radfahren in Wien konsequent“, sagte Wiens Verkehrsstadträtin Ulrike Sima (SPÖ). Im Vorjahr habe die Bundeshauptstadt 26 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investiert. Die neue Möglichkeit des Rechtsabbiegens bei roter Ampel wird vor allem in jenen Bereichen gewährt, in denen Radverkehrsanlagen vorhanden sind. Das sind etwa Straßenzüge, in denen Frauen, Männer und Kinder von einem Radweg in einen anderen abbiegen können. So könne sichergestellt werden, dass keine Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern entstehen.