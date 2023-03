Gewalttat mit Baseball- und Golfschläger

Der 19-jährige Lehrling hatte sich der Anklage nach mit drei Freunden bewaffnet: mit je einem Baseball- und einem Golfschläger sowie einem Messer. Ausgerüstet und maskiert griffen sie am 23. August in Straßwalchen zu viert gezielt den Bruder seiner Geliebten und vier seiner Freunde an. Der fünfte Angeklagte dürfte Hinweise geliefert haben, wo sich diese Gruppe aufhielt.