Verdächtiger bleibt weiter hinter Gittern

Seit dem 2. Jänner ist Mohanad A. verschwunden. Ermittler vermuten, dass der in Salzburg lebende Iraker getötet worden ist. Er gilt bis dato als vermisst. In den vergangenen Wochen konnte die Kripo zwei Verdächtige festnehmen: Es handelt sich um zwei ungarische Halbbrüder, die nun in der Justizanstalt Puch in U-Haft sind.