Der „Cowboy“ der Eisbullen ist zurück im Sattel

„Selbe Einstellung“

In der Alps Hockey League wird es für die RB Juniors bereits heute (20.30) wieder ernst. Nach dem 5:0-Auftakterfolg über die Unterland Cavaliers treten die Youngsters in Südtirol an. „Wir gehen mit der selben Einstellung ins Spiel, hart arbeiten und unsere Chancen nutzen“, ist Bulls-Goalie Simon Wolf bereit.