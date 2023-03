Josef Hader: „Irgendwas muss in mir klingeln“

Bei seinem neuen Kinofilm „Halbmännerwelt“ scheint es jedenfalls ordentlich in Hader geklingelt zu haben. Unter lauter Film-Amateuren ist er nämlich der einzige Profi der in der Tragikomödie, in der zwei Freunde versuchen, eine Wasserkrise in ihrem Dorf zu lösen, mitwirkt. Hader mimt den Dorfwirt Lois. Für ihn muss Karl Leopold Furtlehner in der Rolle des Richard Essen ausliefern. Kein leichter Job, zumal dem das Scheitern Richards eigener Geschäftsidee vorausgegangen ist.