Die meisten wollen im Bereich Gesundheit jobben

Auch Tourismusjobs gefragt

Auf die Frage, in welchem Berufsfeld sie am liebsten arbeiten würden, gaben die meisten Vorarlberger den Bereich „Gesundheit, Pharmazeutik und Soziales an“. Damit entspricht das Ländle dem Österreich-Trend, denn dieser Bereich ist insgesamt der meistgewählte. Auffällig: In Tirol und Vorarlberg gaben so viele Befragte an, in den Bereichen Gastronomie, Hotel und Tourismus tätig sein zu wollen, wie in keinem anderen Bundesland. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 15 und 59 Jahren, die aktuell auf Jobsuche sind beziehungsweise in den letzten zwölf Monaten auf Jobsuche waren. Das Sample steht repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.