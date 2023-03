Gewinnen Sie einen 4-Stern-Kurzurlaub in Osttirol

In Obertilliach in Osttirol auf 1450 m Seehöhe ist es fast so, als ob jemand die Zeit angehalten hätte. Das Tillga Glück - Suites & Apartments ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre Urlaubserlebnisse. Im Sommer mitten im Wandergebiet und im Winter direkt an der Piste und im Langlaufparadies. Ein Rückzugsort für jeden, egal ob groß oder klein, alt oder jung, alleine oder zu zweit oder mit der gesamten Familie. Freuen Sie sich auf einen Urlaub, losgelöst von geplanten Tagesabläufen - mit zahlreichen Inklusivleistungen und Extras sowie zubuchbaren Leistungen - ganz nach Ihren Vorstellungen!