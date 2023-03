„Schauprozess“: ÖVP wettert gegen U-Ausschuss

ÖVP rechnet mit Opposition, Grünen und WKStA ab

Stattdessen rechne die Partei mit der Opposition, dem grünen Koalitionspartner und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ab. So hätten sich bei der WKStA „Entwicklungen, die das Vertrauen in ein objektives Aufklärungsinteresse in Zweifel ziehen, gezeigt“.